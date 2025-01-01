ووفق وكالة الأنباء العُمانية، الأربعاء، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه البوسعيدي مع وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني.

وأكّد البوسعيدي على عمق "الروابط والعلاقات التاريخيّة المتينة بين الشعبين العُماني والسوري"، مشددا على "استمرار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، ودعم مساعي التنمية والاستقرار في سوريا والمنطقة".

وطبقا للوكالة السورية للأنباء (سانا)، بارك الوزير العماني للشعب السوري انتصاره، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب سوريا لإعادة بنائها بعد سقوط نظام بشار الأسد، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا بنسيجها المتعدد واستقرارها وأمنها والعمل على زيادة التعاون بين البلدين.

بدوره، أكد الوزير الشيباني ضرورة تنمية العلاقات بين البلدين، وزيادة التنسيق في إطار ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة.