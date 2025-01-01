وتجمع عدد كبير من السوريين في ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق، احتفالا بالعام الجديد.

وشملت العروض الاحتفالية في ساحة الأمويين الألعاب النارية والعروض الضوئية والموسيقية.

وفي مختلف المدن مثل حمص وحلب ودرعا والسويداء، تزينت الشوارع والساحات بالأضواء والألوان احتفالا بهذه المناسبة.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة لضمان السلامة خلال الاحتفالات، وحذرت وزارة الداخلية من إطلاق النار أثناء الاحتفالات وتوعدت بعقوبات على المخالفين.

والتقى قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، الثلاثاء، وفدا من الطائفة المسيحية في دمشق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقبل أسبوع، قال الشرع في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية، إنه "التقى برؤساء الأقليات ومن بينهم مسيحيون ودروز، لطمأنتهم".

وتجمع المسيحيون السوريون في الكنائس بالعاصمة السورية، الأربعاء الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة للاحتفال بعيد الميلاد.

وكان الأسد، الذي حكم سوريا لأكثر من عقدين، قد فرّ إلى روسيا، مع تقدم الفصائل المسلحة نحو العاصمة دمشق في وقت سابق من ديسمبر الجاري.