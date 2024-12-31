وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يبدو أنه انفجار سيارة مفخخة وقع في تل رفعت.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن سيارة ملغمة انفجرت في مدينة تل رفعت، حيث شهدت المدينة استنفارا أمنيا جراء الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع.

ويشار إلى أن التفجير هو الـ3 من نوعه في المناطق التي سيطرت عليها الفصائل الموالية لتركيا مؤخرا.

وفي 27 ديسمبر، انفجرت سيارة مفخخة وسط مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ولم يسجل الحادث أي خسائر بشرية. كما قتل شخصان وأصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة، إثر انفجار عبوات ناسفة في سيارة، في مدينة منبج شرقي حلب، في 24 ديسمبر.