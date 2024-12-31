وبحسب البيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، فإن إجمالي عدد سكان إسرائيل بلغ أكثر قليلا من 10 ملايين نسمة في نهاية عام 2024.

ويتوزع هذا العدد بين 7.7 مليون يهودي، و2.1 مليون عربي إسرائيلي، بالإضافة إلى 216 ألف أجنبي.

وأشار المكتب إلى أن "نمو السكان في إسرائيل شهد تراجعا ملحوظا، حيث انخفض إلى 1.1 بالمئة، مقارنة بـ1.6 بالمئة عام 2023".

وأُرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الإسرائيليين الذين اختاروا مغادرة البلاد خلال العام المنتهي.

وكانت صحيفة "زمان إسرائيل"، قد أكدت أنه منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، فر آلاف الإسرائيليين إلى الخارج.