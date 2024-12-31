وقال مراسلنا إن قصفا استهدف مبنى وزارة الدفاع، ومجمع العرضي وسط العاصمة، ومجمع 22 مايو بمديرية الثورة.

ونفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تكون الغارات على صنعاء إسرائيلية.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تعرضت مناطق متفرقة في اليمن لغارات أميركية وبريطانية وإسرائيلية، بينما شن الحوثيين هجمات على سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر أو بحر العرب.

ومؤخرا ارتفعت وتيرة هجمات الحوثي على إسرائيل، وآخرها هجوم بصواريخ بالستية ليل الإثنين.