وأضاف مسؤولون أميركيون لموقع "أكسيوس" الإخباري، أن المبعوث الأميركي الخاص دانيال روبنشتاين، قال خلال اجتماع له مع الشيباني في دمشق، إن الولايات المتحدة قلقة من "التقارير المتعلقة بالعنف والانتقام والترهيب ضد الأقليات"، وإنه يجب وقف هذه الهجمات.

واعتبر مسؤول آخر أن "الإدارة السورية الجديدة بحاجة إلى السيطرة على الوضع، لأنه إذا استمرت هذه الحوادث العنيفة فقد تزيد التوترات الداخلية وتسمح لعناصر مرتبطة بنظام الأسد أو حتى داعش بإشعال صراع جديد في البلاد".

وأكد الشيباني أن الإدارة الانتقالية تعارض مثل هذا العنف، وقال إن معظم هذه الأعمال كانت من قبل جماعات مسلحة أخرى لا علاقة لها بفصيل هئية تحرير الشام، الذي قاد المعارضة المسلحة في هجومها الخاطف الذي أطاح نظام الأسد.