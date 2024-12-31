وأضافت الوزارة أن 26 معتقلا لا يزالون في المنشأة، منهم 14 مؤهلون للنقل.

وحسب منظمة "هيومان رايتس ووتش"، فإن اليزيدي المولود في يناير 1965، صدر ضده حكم غيابي في تونس عام 2005.

وأصدرت محكمة عسكرية تونسية ضد اليزيدي وآخرين بالسجن 20 عاما، إضافة إلى 5 سنوات من الرقابة الإدارية وتجريدهم من حقوقهم المدنية، بتهمة خدمة منظمة إرهابية تعمل في الخارج.

واستندت المحكمة إلى إفادات قدمها عدد من المتهمين الموقوفين إلى الشرطة، بأنهم التقوا اليزيدي وآخرين بمعسكر حربي في أفغانستان، وخضعوا لتدريب عسكري استعدادا للعودة إلى تونس من أجل تنفيذ هجمات بها.