وتتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية أكثر، مع استمرار القتال وتحول الحرب إلى حرب دموية وتعثر جهود وقف إطلاق النار، وهيمنة الأزمات في أماكن أخرى على اهتمام العالم.

ووفقا للمذكرة، فإن الانتهاكات الكبيرة المرتكبة من طرفي القتال في السودان، أدت إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم مما يستدعي تحركا أميركيا سريعا عبر آلية "متعددة الأطراف" للعمل على حماية المدنيين، وفتح مسارات إنسانية لتقديم المساعدات لملايين المتضررين.

وأشارت المذكرة إلى تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية في البلاد، حيث يواجه أكثر من 25 مليونا من سكان البلاد البالغ تعدادهم 48 مليون خطر انعدام الأمن الغذائي، فيما أجبر القتال نحو 12 مليون شخص للنزوح داخليا وأكثر من 3 ملايين لعبور الحدود إلى بلدان مجاورة.

وشددت المذكرة على ضرورة استخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.

وقبل شهر من انتهاء ولاية إدارة بايدن في العشرين من يناير، تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بأن تواصل بلاده العمل مع المجتمع الدولي لدعم جهود استعادة التحول المدني في السودان.

وحدد بلينكن ثلاث مطلوبات لمواجهة الأزمة السودانية، لخصها في معالجة الأزمة الإنسانية، والضغط على طرفي الحرب لوقف القتال، إضافة إلى استعادة مسار التحول المدني.

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الوسائل، لوقف الحرب ومنع الانتهاكات ومحاسبة الجناة على الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب الحالية والتي حمل مسؤوليتها لطرفي القتال.