وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان إن "تحركا منسقا لإدخال 40 شاحنة نيابة عن الشركاء في المجال الإنساني تعرض لنهب مسلح وعنيف أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين".

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة "على مدى أكثر من أسبوعين، شهد جلّ عمليات إيصال المساعدات الإنسانية عبر جنوب ووسط غزة أعمال عنف ونهب ووفيات مأسوية بسبب الهجمات، وغياب الأمن على طول الطرق التي تستخدمها القوافل".

من جهته، قال المكتب الإعلامي التابع لحماس في غزة إن "خطأ كارثيا" ارتكبه برنامج الأغذية العالمي كان السبب وراء مقتل شخصين و"إصابة العشرات بالرصاص الحي".

وأضاف المكتب الإعلامي "ندعو إلى ضرورة استدراك هذا الحدث الخطير، ونطالب برفع درجة التنسيق في إطار ضمان تسهيل مرور شاحنات المساعدات".

غير أن برنامج الأغذية العالمي أكد أنه "يواصل استخدام إجراءات التنسيق التي تم تطبيقها في الأشهر الأخيرة"، مشيرا إلى أنه "حذّر في عدة مناسبات من مخاطر التحرك (في قطاع غزة) في غياب حفظ النظام".

وشددت الوكالة التابعة للأمم المتحدة على أن "برنامج الأغذية العالمي يواصل مطالبة جميع الأطراف بضمان أمن إيصال المساعدات الإنسانية"، داعيا "قبل كل شيء" إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام بين حماس وإسرائيل.