وكشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، في العاصمة الجزائرية، عن ضبط أسلحة وذخيرة حربية وتجهيزات حساسة تتمثل في 3 بنادق رشاشة، ورشاشين من نوع كلاشنيكوف، و4 أجهزة اتصال لاسلكي منهم 3 من نوع ثريا، بالإضافة إلى مركبتين رباعيتي الدفع.

كما تم ضبط كمية من المؤثرات العقلية من نوع بريقابلين، تفوق كميتها مليونين وأربعمائة ألف كبسولة.

وقالت النيابة إنه بعد استجواب المتهمين، أصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداع المتهمين الستة رهن الحبس المؤقت.