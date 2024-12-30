وبحسب الصحيفة، جمعت إسرائيل تفاصيل حميمية عن قادة حزب الله، بما في ذلك هوية العشيقات الأربع لفؤاد شكر، أحد الأعضاء المؤسسين لحزب الله والذي حددته الحكومة الأميركية منذ فترة طويلة كواحد من المخططين لتفجير ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت، لبنان، عام 1983، الذي أسفر عن مقتل 241 جنديًا أمريكيًا.

في وقت ما من هذا العام، وبعدما بدا أنه شعر بعدم الارتياح بشأن وضعه، طلب السيد شكر المساعدة من أعلى مرجع ديني في حزب الله لعقد قرانه على النساء الأربع، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ومسؤول أوروبي. قام المرجع، هاشم صفي الدين، بتنظيم أربع مراسم زواج منفصلة عبر الهاتف للسيد شكر.

وتصاعد الصراع هذا الصيف، عندما أسفر هجوم صاروخي نفذه حزب الله في يوليو عن مقتل 12 إسرائيليًا، بمن فيهم أطفال، في مجدل شمس، بلدة في مرتفعات الجولان.

وردت إسرائيل بعد أيام بشن غارة جوية في بيروت أسفرت عن مقتل السيد شكر. وكانت هذه خطوة استفزازية، استهدفت اغتيال القائد البارز في حزب الله.