كما استعرض الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي، خلال الاتصال، عددا من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان في هذا السياق أهمية العمل على تعزيز أسباب السلام في المنطقة وكل ما يحقق الأمن والاستقرار لشعوبها.