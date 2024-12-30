وأظهر مقطع الفيديو دبابات القوات الإسرائيلية بالقرب من أحد المباني الحكومية.

وكانت مصادر محلية قد أكدت لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الجيش الإسرائيلي يتوغل في عمق مدينة القنيطرة جنوبي سوريا، الإثنين.

وأضافت المصادر أن "دبابات إسرائيلية تحاصر مباني حكومية هناك، وتطالب بإخلائها".

وذكر "تلفزيون سوريا"، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل مدينة البعث بريف القنيطرة وطرد موظفين من دوائر حكومية تحت ذريعة التفتيش

ومنذ سقوط نظام الأسد في سوريا، اقتحمت قوات إسرائيلية المنطقة منزوعة السلاح التي أقيمت داخل الأراضي السورية بعد حرب عام 1973.

وتصف إسرائيل التوغل بأنه إجراء مؤقت لضمان أمن الحدود، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن القوات الإسرائيلية ستبقى فوق جبل الشيخ طوال فترة الشتاء على الأقل.