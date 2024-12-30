وقالت الوكالة إن "مركز التسوية الجديد تم افتتاحه في وادي الذهب بمحافظة حمص".

وسبق أن شهدت دمشق وعدة محافظات سورية أخرى، افتتاح مراكز مشابهة لعناصر الجيش السوري السابق الذين خدموا في عهد الرئيس بشار الأسد.

وتهدف هذه المراكز إلى تسوية أوضاع العسكريين القانونية مع الحكومة الجديدة، في خطوة وصفت بأنها تسعى إلى إعادة دمج العناصر في المجتمع وضمان تحقيق العدالة.

من جانب آخر تواصل إدارة العمليات العسكرية في سوريا حملاتها الأمنية بمختلف المناطق مستهدفة عناصر وشخصيات بارزة مرتبطة بالنظام السوري السابق.

وتعهد رئيس الاستخبارات العامة في الإدارة الجديدة أنس خطاب بـ"إعادة هيكلة" المنظومة الأمنية بعد حل كل فروعها.

وقال خطاب إن قراره يأتي "بعد ما عاناه السوريون من ظلم وتسلط النظام السابق، عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي عاثت في الأرض فسادا وأذاقت الشعب المآسي والجراح"، بحسب "سانا".