وأظهرت صور انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، اللقاء السوري الأوكراني في دمشق.

وقبل أيام، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إرسال أول دفعة من المساعدات الغذائية إلى سوريا.

وقال زيلينسكي في منشور على صفحته بمنصة "إكس"، إن "500 طن من دقيق القمح في طريقها بالفعل إلى سوريا، وذلك في إطار مبادرة (الحبوب من أوكرانيا) الإنسانية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه "نتمنى لسوريا وشعبها الأمان والاستقرار والتعافي. نحن نعرف القيمة الحقيقية لهذه الأمور".

وبعد إطاحة نظام بشار الأسد، قالت أوكرانيا إنها تريد استعادة العلاقات مع دمشق التي كانت تستودرد الغذاء من موسكو.

لكن مصادر روسية وسورية قالت في وقت سابق، إن إمدادات القمح الروسية إلى سوريا تم تعليقها بسبب حالة الضبابية السياسية.