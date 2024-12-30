وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن النازحين، خاصة في مناطق دير البلح ومواصي خانيونس جنوب القطاع، أمضوا ليلة قاسية داخل خيامهم التي ابتلعتها مياه الأمطار وعصفت بها الرياح.

ودفعت الظروف الإنسانية الكارثية نحو مليوني نازح منذ 7 أكتوبر 2023، إلى العيش في خيام تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة، ولا تقي من برودة الشتاء ولا من موجات الصقيع القاسية، بعد أن دمرت إسرائيل منازلهم.

وكانت مصادر طبية أعلنت، الأحد، وفاة رضيع في قطاع غزة بسبب البرد، وهو الخامس الذي يلاقي حتفه جراء انخفاض درجات الحرارة وانعدام وسائل التدفئة خلال أقل من أسبوع.

وأفاد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازارينيـ في وقت سابق، أن "أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب الطقس البارد وعدم وجود مأوى".

وأوضح أن البطانيات والمراتب وغيرها من مستلزمات الشتاء عالقة خارج القطاع منذ أشهر، بانتظار الموافقة على الدخول إلى غزة.