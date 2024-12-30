وكان من المقرر أن يخضع نتنياهو في وقت للعملية، بعد تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية، بحسب ما أعلن مكتبه.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن نتنياهو البالغ 75 عاما أجرى فحصا في مستشفى هداسا الأربعاء حيث تم تشخيص "إصابته بعدوى في المسالك البولية ناجمة عن تضخم حميد في البروستاتا".

وخضع نتنياهو في مارس، لعملية جراحية لرتق فتق، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وفي يوليو من العام الماضي زرع الأطباء لنتنياهو جهاز تنظيم لضربات القلب بعد مخاوف طبية.

ويأتي هذا الإجراء الطبي لنتنياهو فيما تخوض إسرائيل حربا ضد حماس في قطاع غزة بعد أكثر من 14 شهرا من شن الحركة هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر من العام الماضي، ما تسبب في مقتل 1200 شخص واقتياد 251 إلى غزة، وفقا لإحصائيات إسرائيلية.

ووفق مسؤولي الصحة في غزة فإن الحملة الإسرائيلية على حماس أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 45400 فلسطيني، ونزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتدمير جزء كبير من القطاع.