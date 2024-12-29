وتعرضت قريتا المخلط وأم البراميل في ريف عين عيسى الشرقي، لقصف مدفعي من قبل تركيا وفصائل موالية لها.

وفي الرقة، قالت قوى الأمن الداخلي في بيان، السبت، إنها ألقت القبض على 27 شخصاً في بلدة الكرامة شرقي الرقة، بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".

وذكرت قوى الامن أنها أطلقت عملية أمنية واسعة في البلدة الواقعة بريف الرقة الشرقي "بعد ورود معلومات دقيقة عن وجود خلايا داعش في المنطقة".

وأوضحت أن هذه الحملة تأتي في ظل ارتفاع نشاط التنظيم في الآونة الأخيرة ومحاولاته زعزعة الأمن في المناطق الآمنة، بحسب البيان.

على صعيد متصل استقدمت قوات التحالف الدولي تعزيزات مساء السبت، من معبر الوليد الحدودي مع العراق تضم 50 شاحنة محملة بمدرعات وآليات عسكرية.