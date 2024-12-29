وبحسب هذه المصادر التي تحدثت مع موقع "والاَّ" الإسرائيلي فإن أي حملة لا تتضمن مشاركة تحالف دولي، ستستغرق وقتا طويلا.

وفي اجتماعات مغلقة لمسؤولين أمنيين تم الإقرار بأن أي عملية في اليمن ستستغرق مدة أطول من المتوقع وأن هناك حاجة لجمع معلومات استخباراتية استعدادا لشن غارات في مكان يبعد كثيرا عن إسرائيل على عكس الجبهات الأخرى.

إلى جانب ذلك سيناقش المسؤولون السياسيون في إسرائيل توسيع التحالف الدولي، الذي لديه مصلحة في تقويض قدرات الحوثيين وتوسيع قائمة الأهداف في الحملة العسكرية لتشمل بنى تحتية وقادة حوثيين.

وفي الآونة الأخيرة، استهدفت الغارات الإسرائيلية مواقع حيوية للحوثيين، أبرزها مطار صنعاء وميناء الحديدة، إلى جانب مواقع داخل الكهوف والمغارات التي تستخدم لإخفاء منظومات إطلاق الصواريخ ومخازن الأسلحة.

والسبت، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مهاجمة قاعدة عسكرية إسرائيلية بصاروخ متطور أطلقت عليه اسم (فلسطين 2).

وقالت الجماعة في بيان إنها "استهدفت قاعدة "نيفاتيم الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب المحتل بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2) ".

وشهدت الأيام الماضية تصعيدا لافتا في المواجهة بين إسرائيل وجماعة الحوثي، حيث دخلت إسرائيل على خط الهجمات العسكرية المباشرة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى استهداف القدرات العسكرية والتكنولوجية للجماعة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الحملة المرتقبة ضد الحوثيين تهدف إلى إلحاق ضرر بمنظومة الجماعة العسكرية والتكنولوجية.

وفقا لتقارير نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن الطائرات المسيرة والصواريخ الحوثية باتت تمثل تحديًا كبيرًا لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وصرح أحد المسؤولين الإسرائيليين بأن الحوثيين أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية مما كان متوقعا، مشيرا إلى أن إيران تلعب دورا رئيسا في دعمهم.