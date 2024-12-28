وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن "مستشفى كمال عدوان صار خاليا الآن. نُقل مساء الجمعة 15 مريضا في حال حرجة و50 من مقدمي الرعاية و20 من العاملين في مجال الصحة إلى المستشفى الأندونيسي الذي يفتقر إلى المعدات والإمدادات اللازمة لتوفير الرعاية الكافية".

وقالت المنظمة إنها فقدت الاتصال بمدير المستشفى حسام أبو صفية.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أنه أوقف أكثر من "240 إرهابيا" من مستشفى كمال عدوان، مضيفا أنه يحتجز مدير مستشفى كمال عدوان لاستجوابه.

كما أكد الجيش "انتهاء العملية في مركز لحماس بمستشفى كمال عدوان".

وتشنّ القوات الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة في شمال قطاع غزة منذ 6 أكتوبر الماضي، تقول إنها تهدف إلى منع حماس من إعادة تجميع قواها في ظل الحرب المتواصلة منذ أكتوبر 2023.