وقال الشيباني إنه يتطلع إلى بناء علاقات استراتيجية مع مصر بناء على احترام سيادة البلدين.

وكتب الشيباني عبر حسابه على منصة إكس: "نتطلع إلى بناء علاقات هامة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما".

كما كتب على المنصة أيضا: "شعرت بامتداد سوريا الإقليمي وعمق العلاقة مع الدول العربية، وستشهد الأيام القادمة تعاونا كبيرا بين سوريا ومحيطها العربي على كافة الصعد؛ لتحقيق تطلعات وآمال شعبنا العظيم في سوريا الجديدة".