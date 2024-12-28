وقالت الجماعة في بيان إنها "استهدفت قاعدة "نيفاتيم الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب المحتل بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2) ".

وأضافت أن العملية تأتي "دعما للشعب الفلسطيني" متوعدة بالمزيد من العمليات العسكرية ضد إسرائيل، حتى وقف عملياتها العسكرية في غزة ورفع الحصار عن القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ بالستي أطلق باتجاه إسرائيل من اليمن، وذلك قبل أن يصل إلى أراضيها.

ومنذ عام ينفذ الحوثيون عمليات عسكرية ضد إسرائيل، معلنين أن ذلك "دعما للفلسطينيين في غزة".

وتصاعدت العمليات العسكرية بين الجانبين منذ نحو أسبوع متسببة بخسائر مادية وبشرية، وسط مخاوف أممية ودولية من استمرار هذا التصعيد.