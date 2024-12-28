وأحدث من جرى اعتقالهم، محمد كنجو الحسن المسؤول عن عمليات الإعدام الميداني في سجن صيدنايا.

قتلى ومعتقلون من أنصار الأسد:

محمد كنجو الحسن

رئيس القضاء العسكري السابق.

مسؤول عن عمليات الإعدام في سجن صيدنايا.

جرى اعتقاله خلال عملية أمنية في طرطوس.

شجاع العلي

متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ارتبط بعلاقات قوية من قيادات الفرقة الرابعة.

علاقات قوية مع حزب الله اللبناني.

قُتل خلال اشتباكات في ريف حمص الغربي.

اللواء علي محمود

مدير مكتب ماهر الأسد شقيق بشار.

لعب دورا بارزا في العمليات العسكرية.

تولى قيادة حملات عسكرية.

عثر على جثته داخل مكتبه في ريف دمشق.

حيان ميا

مسوؤل عن عمليات دهم واعتقالات في عهد بشار الأسد.

متهم بارتكاب جرائم ضد مدنيين سوريين.

جرى اعتقاله في اللاذقية يوم الجمعة.

رياض حسن