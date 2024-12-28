وتم نقل غيبريسوس الي تواجد في اليمن خلال فترة عيد الميلاد مباشرة من قاعة كبار الشخصيات بعد الغارات.

وزار مدير منظمة الصحة العالمية اليمن في محاولة لإطلاق سراح 16 من موظفي الأمم المتحدة وموظفي البعثات الدبلوماسية والعاملين في المنظمات غير الحكومية الذين تحتجزهم جماعة الحوثي.

وتستمر التطورات الميدانية في اليمن وسط تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الحوثيين، في أعقاب هجمات صاروخية شنتها الجماعة على إسرائيل.