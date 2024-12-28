وقالت وكالة الأنباء السورية، إن "إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، ألقت القبض على المجرم الخارج عن القانون حيان ميا".

ووصفت الوكالة ميا بأنه "مجرم سيء السمعة ومسؤول عن عدد من الجرائم الكبيرة ضد السوريين".

ولم تذكر الوكالة تفاصيل تتعلق بطبيعة الجرائم التي ارتكبها ميا، إلا أن وسائل إعلام محلية قالت إنه كان مسؤولا عن عمليات اعتقال نفذتها أجهزة مخابرات نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ميا كان يقدم تقارير لأجهزة الاستخبارات بشأن المشاركين في المظاهرات التي كانت تخرج ضد الأسد.

وذكرت حسابات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي إن ميا كان متورطا أيضا في تجارة المخدرات.

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة، إلقاء القبض على رياض حسن "المسؤول عن الأمن السياسي" في دمشق في نظام الأسد، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأطلق إدارة العمليات العسكرية يوم الجمعة، حملة أمنية واسعة في مناطق من سوريا، لملاحقة من وصفتهم بـ"بقايا نظام الأسد".

وأفادت الإدارة بأن مثل هذه الحملات تهدف إلى "ضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وملاحقة فلول ميليشيات الأسد".