جاء ذلك في كلمة، الجمعة، خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية في ولاية باليكسير، حيث تطرق أردوغان إلى ملف مكافحة الإرهاب.

وقال الرئيس التركي: "اعتبارا من مطلع 2025 سنعمل على ضمان الأمن خارج حدودنا الجنوبية، والقضاء على التهديدات القادمة من هناك، وخاصة مسألة الإرهاب".

وحول الأحداث الأخيرة في سوريا، قال أردوغان: "أدينا واجب الأخوة (تجاه السوريين) على مدى 13 عاما، وساعدنا المظلومين، ونجحنا في امتحان الإنسانية".

وقال أردوغان: "إنهم لا يستطيعون قراءة التطورات في المنطقة من منظور يتمحور حول تركيا. لقد سقط نظام البعث، والمعارضة التركية في حالة حداد عليه".