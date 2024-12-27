وجاء في بيان للجيش "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو في وقت سابق الجمعة، على بنى تحتية في معبر جنتا على الحدود السورية اللبنانية والذي تم استخدامها لنقل وسائل قتالية عبر سوريا إلى حزب الله".

وفي لبنان ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن ضربات إسرائيلية استهدفت قوسايا في شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا.

ويقول الجيش الإسرائيلي، إنه يستهدف البنية التحتية لحزب الله ويعمل على تدميرها وإلحاق الضرر بالقدرات العسكرية للحزب.