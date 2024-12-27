وقال الشباك إن منفذ العملية هو فلسطيني كان عميلا للاستخبارات الإسرائيلية، وإثر الكشف عن تعاونه مع إسرائيل تم نقله من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل امرأة، خلال عملية طعن في هرتسليا.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، أنها تلقت تقارير عن حادث طعن في مدينة هرتسليا، مضيفة أنه تم تحديد موقع المشتبه به واعتقاله.