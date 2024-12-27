والخميس، أكدت الإدارة أيضا "تحييد عدد من بقايا نظام الأسد في أحراش وتلال ريف طرطوس، بينما تستمر مطاردة آخرين".

وكانت اشتباكات قد اندلعت في عدد من المحافظات السورية، بين فصائل مسلحة وأنصار الرئيس السابق بشار الأسد.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن إحدى تلك الاشتباكات وقعت أثناء محاولة الفصائل القبض على مسؤول سابق في حكومة الأسد، تردد أنه أصدر أوامر إعدام وأحكام تعسفية بحق آلاف السجناء.