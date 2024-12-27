وذكرت الشرطة الإسرائيلية، أنها تلقت تقارير عن حادث طعن في مدينة هرتسليا، مضيفة أنه تم تحديد موقع المشتبه به واعتقاله.

وقالت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية نقلا عن مستشفى إيخيلوف، في تل أبيب أن المرأة توفيت فور وصولها.

وأوضحت الصحيفة أن امرأة في السبعينات من عمرها نقلت إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج، بعد تعرضها للطعن بهجوم في هرتسليا.

وأظهر مقطع فيديو منشر على منصات التواصل الاجتماعي، أحد المسعفين وهو يحاول تقديم العلاج للمصابة قبل نقلها إلى المستشفى.

وقال أحد المسعفين من إدارة الدفاع المدني، إن الفرق وصلت لتجد المرأة ملقاة فاقدة للوعي ومصابة بجروح طعنية.