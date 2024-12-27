وأفادت وكالة الأنباء المعلومات الفلسطينية (وفا) بمقتل 4 فلسطينيين، من جراء قصف قوات الجيش الإسرائيليمنزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومقتل طفلة عقب استهداف الجيش الإسرائيلي منزل ذويها بمنطقة السدرة في المدينة ذاتها.

وأشارت "وفا" إلى مقتل فلسطينية متأثرة بجروحها، عقب استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا في حي النصر شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أفادت بمقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين، إثر قصف الجيش الإسرائيلي منزلا قرب مسجد الاستجابة في حي الصبرة بمدينة غزة.

وارتفعت حصيلة قتلى حرب غزة إلى أكثر من 45 ألفا، بينما لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشال آلاف آخرين من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف الإسرائيلي وخطورة الأوضاع الميدانية.

يأتي ذلك في ظل حصار خانق للقطاع، وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، لتخفيف الأوضاع الإنسانية الكارثية.