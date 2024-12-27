وأثناء مصافحة الشرع مع رئيس جهاز الاستخبارات العراقي حميد الشطري بقصر الشعب في دمشق، بدا أن الأول يحمل مسدسا تحت سترته.

وأثارت اللقطات التساؤلات عن سبب حمل الشرع مسدسا في لقاء مع مسؤول رسمي، ضمن لقاءاته المتعددة التي أجراها مع وفود أجنبية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الجاري.

وتساءل متابعون لماذا يحمل الشرع المسدس في هذا اللقاء بالتحديد، دونا عن اللقاءات الأخرى.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، كشف الخميس أن وفدا عراقيا برئاسة الشطري اجتمع مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق.

وقال العوادي إنه جرى أثناء اللقاء مناقشة التطورات على الساحة السورية، مشيرا إلى أنه "تم بحث متطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين".

وكان العراق اتخذ سلسلة إجراءات أَمنية مشددة على الشريط الحدودي مع سوريا بطول 620 كيلو مترا، بعد إطاحة الأسد.

ونشر العراق آلافا من قوات الجيش والشرطة وحرس الحدود، وأقام جدارا إسمنتيا وخندقا، ونصب أسلاكا شائكة وكاميرات حرارية لمراقبة الحدود، فضلا عن تحليق شبه متواصل للطيران العراقي.