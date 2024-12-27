وجاء الأمر، الذي سارع حلفاء رئيس الوزراء إلى إدانته، بعد ساعات من نشر نتنياهو نفسه مقطع فيديو مدته 4 دقائق، هاجم فيه وسائل الإعلام لنشرها ما اعتبره "افتراء" على زوجته.

وفي بيان موجز لم يذكر سارة نتنياهو بالاسم، الخميس، قالت النائبة العامة غالي بهاراف ميارا والمدعي العام أميت أيزمان، إنه يجب التحقيق معها للاشتباه في "ترهيب الشهود وعرقلة العدالة"، أثناء محاكمة زوجها.

واستشهد البيان بالتقرير الذي بثته القناة 12 في 20 ديسمبر، وأشار إلى أن سارة نتنياهو أمرت هاني بليوايس، مساعدة زوجها الراحلة، بتنظيم احتجاجات وحملة عبر الإنترنت ضد هاداس كلاين، وهي شاهدة رئيسية في إحدى قضايا الفساد المتورط فيها رئيس الوزراء.

واعتمد التقرير على اتصالات داخلية بين نتنياهو وبليوايس، التي توفيت بالسرطان عام 2023، وتمكن البرنامج الاستقصائي الذي تبثه القناة 12 من الوصول إلى هاتفها.

وكانت كلاين من بين عشرات الأشخاص الذين قدموا شكاوى للشرطة ضد نتنياهو في أعقاب التقرير.

وقال مصدر في الشرطة لصحيفة "هآرتس"، إن السلطات ستسعى إلى الوصول إلى هاتف بليوايس، وربما هاتف نتنياهو أيضا، الذي من المرجح أن يخضع للاستجواب في هذا الشأن.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، ناقشت بهاراف ميارا مع آيزمان التحقيق المحتمل مع سارة نتنياهو، وكلاهما أيد هذه الخطوة، وقالت "هآرتس" أيضا إن ضابط شرطة مكلف بمراجعة تقرير القناة 12 أيد أيضا فتح تحقيق.

وثار حلفاء رئيس الوزراء، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عند سماع هذه الأخبار، بينما رحب بها منتقدو الحكومة.