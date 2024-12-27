وبلغ متوسط الحرارة في صيف هذا العام 29.5 درجة بفارق 1.5 درجة عن المتوسط العادي.

و تونس من بين الدول الأكثر تأثرا بتداعيات الاحتباس الحراري في البحر الأبيض المتوسط.

وتسبب التغير المناخي في انحباس الأمطار لفترات طويلة متواترة. وأدى ذلك بالنتيجة إلى انحسار في الموارد المائية بشكل ملحوظ.

وقدر المعهد الفجوة في عائدات المياه من الأمطار في صيف 2024 بأكثر من 50 % مقارنة بالمعدل الاعتيادي للتساقطات خلال هذه الفترة.

وكانت تونس شهدت أعلى درجات الحرارة في صيف 2022 عندما تخطى متوسط الحرارة المعدل الاعتيادي ب 2.2 درجة.