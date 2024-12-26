وفي منشور عبر منصة "إكس"، أشار الأمير خالد بن سلمان إلى أن اللقاء تناول استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية ولبنان في المجالات العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة لمعالجتها.



يأتي هذا اللقاء في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون مع المؤسسات العسكرية اللبنانية، ودعم استقرار لبنان في ظل التحديات التي يواجهها على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية.