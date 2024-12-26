وقال المصدر، إن الجيش رفع حالة التأهب لدى منظومات الدفاع الجوي وسلاح الجو، تحسبا لأي رد محتمل من جماعة الحوثي.

وذكرت وسائل إعلام إسرئايلية، أن الجيش الإسرائيلي قصف مطار صنعاء الدولي في اليمن اليوم الخميس.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل شنت الهجوم منفردة للمرة الرابعة، وأبلغت الولايات المتحدة مسبقا بتفاصيل العملية.

ومن جهة أخرى، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن الهدف من الهجوم هو تعطيل مطار صنعاء وميناء الحديدة، حيث تسببت الضربات بأضرار في محطة كهرباء رأس الخطيب، إلى جانب أضرار في برج مراقبة المطار.