وذكرت وسائل إعلام محلية أن غارات استهدفت برج المراقبة والمدرج الرئيس في مطار صنعاء وميناء الحديدة.

وجاءت هذه الهجمات بينما كان عبد الملك الحوثي زعيم ميليشا الحوثي يلقي كلمة على هواء مباشرة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل شنت الهجوم منفردة للمرة الرابعة، وأبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بتفاصيل العملية.

ومن جهة أخرى، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن الهدف من الهجوم هو تعطيل مطار صنعاء وميناء الحديدة، حيث تسببت الضربات بأضرار في محطة كهرباء رأس الخطيب، إلى جانب أضرار في برج مراقبة المطار.

كما أكدت تقارير يمنية، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مواقع متعددة تابعة للحوثيين في اليمن.

وأوضحت أن الهجمات شملت مطار صنعاء وميناء الحديدة، بمشاركة عشرات المقاتلات الحربية. وأشارت إلى أن الأهداف شملت البنية التحتية للطاقة ومحطات توليد الكهرباء.

وقد جاء الهجوم بالتزامن مع خطاب لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أكد خلاله أن "اليمن لن يتوقف عن عملياته العسكرية لدعم غزة، بغض النظر عن الضغوط".