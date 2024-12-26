وذكرت المصادر أن العاملين بالسفارة في إجازة بمناسبة العام الجديد، وسوف يواصلون أعمالهم بشكل اعتيادي، الأحد.

وثار الجدل بشأن عمل السفارة السورية لدى مصر مؤخرا، بسبب رفض البعثة الدبلوماسية رفع علم الثورة الجديد على مقر السفارة وسط القاهرة.

وقالت مصادر إعلامية إن السفارة لم تتلق بعد برقيات من الإدارة السورية الجديدة بشأن رفع العلم الحالي، الذي يحمل خطا أخضر ونجوما حمراء.

إلا أن السفارة أزالت العلم السابق لسوريا، ومعه صور رموز نظام الأسد، لكنها لم ترفع العلم الجديد.

وعلى صفحتها بمنصة "فيسبوك"، غيرت سفارة سوريا لدى مصر العلم السابق إلى الحالي.

وانتشر العلم الذي يعرف باسم "علم الثورة" مع سقوط نظام الأسد في سوريا، ورفع على مختلف المؤسسات وبعض السفارة في الخارج.