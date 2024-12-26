وقالت الوزارة، في منشور على صحفتها بموقع "فيسبوك": "حرصا على تعزيز الوحدة الوطنية وصون النسيج السوري بجميع مكوناته، يمنع منعا باتا تداول أي محتوى إعلامي أو نشره، أو محتوى إخباري ذي طابع طائفي يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري".

وأكدت ضرورة التزام كافة المؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين بالعمل على نشر قيم التآخي والتعايش المشترك، مع التشديد على أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستعرض أصحابها للمحاسبة القانونية.

وبثت وكالة الأنباء السورية (سانا) مشاهد لانتشار عناصر إدارة العمليات العسكرية في قرية خربة المعزة بريف طرطوس بهدف ملاحقة "فلول ميليشيات الأسد وحماية المدنيين وإعادة الأمن والاستقرار".

ووفق الوكالة فقد "تمكنت إدارة العمليات العسكرية ضمن عملية ضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي التي أطلقتها بالمحافظة من تحييد عدد من فلول ميليشيات الأسد في أحراش وتلال ريف طرطوس بينما تستمر في مطاردة آخرين".

كما بثت الوكالة صورا تظهر ثار "الاعتداء الغادر على دورية لوزارة الداخلية من قبل فلول ميليشيات الأسد بقرية معرة المعزة بريف طرطوس والذي أسفر عن مقتل عدد من عناصر الدورية".

وكان وزير الداخلية محمد عبد الرحمن صرح بأن "الاعتداء أدى إلى استشهاد 14 عنصرا وإصابة 10 آخرين من عناصر الدورية كانوا يقومون بعملهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة وتأمين سلامة الأهالي".