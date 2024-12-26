وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن آليات الجيش الإسرائيلي تقدمت عبر وادي الحجير في جنوب لبنان، ونفذت عمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة.

وأشارت الوكالة إلى أنه "إثر توغل جيش الاحتلال بشكل مفاجئ باتجاه بلدة القنطرة، الجنوبية، نزح منها الأهالي إلى بلدة الغندورية الجنوبية".

وقالت إن قوة من الجيش الإسرائيلي وأثناء توغلها في وادي الحجير، "خطفت مواطنا من بلدة تبنين الجنوبية، خلال توجهه إلى مركز عمله في مركز الكتيبة الإندونيسية التابعة لليونيفيل في بلدة عدشيت القصير جنوبي لبنان".

وأغلق الجيش اللبناني الطريق المؤدية إلى وادي الحجير، بدءا من مركزه عند جسر قعقعية الجسر، بينما تجول دبابات "ميركافا" في الوادي بالتزامن مع تمشيط كثيف لأحراجه.

ودخل قرار وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، بعد أن وافقت إسرائيل ولبنان على الاتفاق مع حزب الله اللبناني بوساطة الولايات المتحدة.