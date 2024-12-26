ودعا رئيس الهيئة أحمد المسلماني، في بيان، الأربعاء، إلى "استطلاع مستقبل المنطقة والعالم عبر التفكير العلمي، وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة والعلوم الأخرى، والاستعانة في هذا الصدد بالعلماء والخبراء والأكاديميين والمثقفين".

كما دعا إلى الابتعاد "عن الترويج لخرافات المنجمين والمشعوذين مهما كانت شهرتهم، والذين يستهدفون إهانة العقل، وتسفيه المعرفة، وتأسيس شهرة كاذبة على توقعات عشوائية لا سند لها".

ولفت المسلماني إلى أن واجب وسائل الإعلام "مواجهة الجهل، وتعظيم العلم، وتعزيز المنطق".

ويتبعالهيئة الوطنية للإعلام عدد من الشركات، من بينها شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والشركة المصرية للأقمار الاصطناعية "نايل سات".