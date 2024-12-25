وقال مصدر في إدارة الأمن العام: "قامت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية الجديدة بالعثور على مستودع للمواد المخدرة أثناء تمشيط العاصمة دمشق وبالتحديد داخل المربع الأمني في منطقة كفرسوسة".

بينما أكد مصدر ثان العثور على "ما يقارب أو يفوق المليون حبة.. قمنا بحرقها على الفور".

وأفاد مصوّر فرانس برس بأنّ عناصر أمن أشعلوا النار في كميات من القنب الهندي وصناديق من عقار الترامادول ونحو 50 كيسا صغيرا يحتوي على حبوب كبتاغون وردية اللون.

لسنوات، اتهم نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد بالوقوف وراء أكبر عملية لإنتاج وتصدير الكبتاغون في العالم، وهو الاتهام الذي أنكره حتى يومه الأخير.

ويقدر المحللون أن نظام الأسد يحصل على 5 مليارات دولار سنويا من هذه التجارة، وهي قيمة أكبر بعدة مرات من الميزانية الرسمية.