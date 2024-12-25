أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الأربعاء، عن مقتل 5 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا وإصابة آخر في اشتباكات شرقي منبج، شمالي سوريا.
وقالت "قسد" في بيان، إن اشتباكات مستمرة منذ مساء الثلاثاء أسفرت عن مقتل 5 مسلحين موالين لتركيا وإصابة آخر.
وأضافت أنها دمرت 3 عربات لفصائل موالية لتركيا، وسيطرت على كمية من الأسلحة والذخيرة.
واستهدف المدفعية التركية منطقة جسر قره قوزاق بين كوباني ومنبج، ومطار صرين، وأسفرت القذائف عن أضرار مادية فقط، بحسب بيان "قسد".
وأضاف البيان أن طائرة مسيّرة تركية استهدفت نقطة لقوى الأمن الداخلي في منطقة زركان، وأسفرت عن مقتل أحد أعضائها، كما قتل عنصر في قوات الانضباط العسكري، وأصيب 4 أفراد من قوى الأمن الداخلي.
وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من الأربعاء، المسلحين الأكراد في سوريا في حال رفضهم تسليم أسلحتهم.
وقال أردوغان لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان: "إما أن يلقي القتلة الانفصاليون أسلحتهم أو يدفنوا في الأراضي السورية مع أسلحتهم"، في إشارة إلى المسلحين الأكراد.
كما سبق وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارته الرسمية إلى دمشق، أنه "لا مكان لمسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في مستقبل سوريا".