كما أوضحت مصادر أن جرافات وآليات إسرائيلية دخلت إلى منطقة سد المنطرة في محافظة القنيطرة، وثبتت القوات الإسرائيلية نقاط عسكرية ورفعت سواتر ترابية حول السد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل توغلت بعمق حوالي 7 كيلومتر من المنطقة العازلة، كما أبلغت الأهالي في قريتي أم العظام والعدنانية بأوقات محددة للدخول والخروج من المنطقة".

والثلاثاء دخلت عربات مدرعة إسرائيلية برفقة جنود إلى مرتفع شارة الحرمون، وعمدت إلى تثبت نقطة جديدة في السفوح المطلة على ريف دمشق الجنوبي الغربي، وفق المرصد.

وبعد سقوط نظام الأسد في سوريا، اقتحمت قوات إسرائيلية المنطقة منزوعة السلاح التي أقيمت داخل الأراضي السورية بعد حرب عام 1973.

وتصف إسرائيل التوغل بأنه إجراء مؤقت لضمان أمن الحدود، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن القوات الإسرائيلية ستبقى فوق جبل الشيخ طوال فترة الشتاء على الأقل.