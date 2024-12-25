وتعهد كاتس بأن إسرائيل "لن تسمح باستمرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة الحوثية على إسرائيل من دون رادع".

ويشكل استهداف قادة الحوثيين تصعيدا جديدا من جانب إسرائيل، التي استهدفت حتى الآن البنية التحتية للموانئ والمواقع العسكرية في عدة ضربات جوية.

وقال كاتس في إشارة إلى زعماء حركة حماس وحزب الله الذين قتلتهم إسرائيل: "كما تعاملنا مع (يحيى) السنوار في غزة و(إسماعيل) هنية في طهران و(حسن) نصر الله في بيروت، سنتعامل مع رؤوس الحوثيين في صنعاء أو في أي مكان في اليمن".

وأضاف أثناء زيارته لبطارية نظام الدفاع الجوي "حيتس" التي استخدمت لإسقاط صاروخ حوثي، الثلاثاء: "سنعمل ضد بنيتهم ​​التحتية وضدهم لإزالة التهديد".

كما وجه وزير الدفاع تهديدا إلى إيران التي تدعم الحوثيين، متعهدا بأن "كل من يرعى الإرهاب الحوثي في ​​الحديدة أو صنعاء سيدفع الثمن كاملا"، علما أن المدينتين تعرضتا لقصف إسرائيلي في أوقات سابقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن وعبر إلى إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، وأضاف أنه تم تفعيل صفارات الإنذار بسبب احتمال سقوط شظايا أثناء عملية الاعتراض.

وذكر الجيش في منشور على منصة "إكس": "للمرة الخامسة في أسبوع، سارع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ مع شن الإرهابيين الحوثيين في اليمن هجوما صاروخيا".

وقالت خدمة نجمة داوود الحمراء للإسعاف في بيان، إنها تلقت تقارير عن إصابة نحو 9 أشخاص أثناء توجههم إلى المنطقة المحمية.

وتطلق جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بشكل متكرر طائرات مسيّرة وصواريخ تجاه إسرائيل، فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة.

وفي سياق متصل، أصدرت إسرائيل تعليمات لبعثاتها الدبلوماسية في أوروبا بالسعي لتصنيف جماعة الحوثي تنظيما إرهابيا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان، الثلاثاء: "الحوثيون يشكلون تهديدا ليس لإسرائيل فحسب بل أيضا للمنطقة والعالم بأسره. أول وأهم شيء يتعين فعله هو تصنيفهم تنظيما إرهابيا".

وأضاف ساعر أنه بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي وطلب عقد جلسة طارئة "لإدانة هجمات الحوثيين ودعم إيران المستمر لهم".