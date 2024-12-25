وقال في منشور على منصة إكس "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".

تحذير الشيباني، يأتي بعد أيام تكليفه بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة.

وعلى الرغم من تأكيد طهران أن تحديد مصير سوريا ومستقبلها منوط بالسوريين وحدهم بعد سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة انتقالية، أتى تعليق جديد، يوم الثلاثاء، إذ رأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن من يعتقدون أن هناك انتصارات قد تحققت في سوريا يجب عليهم التريث في حكمهم، فالتطورات المستقبلية ما زالت كثيرة، وفق كلامه.

وشدد على أنه من السابق لأوانه الحكم على ما يجري في سوريا.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكدت الخارجية الإيرانية دعمها سيادة سوريا مشددة على أن هذا البلد يجب ألا يصبح "ملاذا للإرهاب".

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "موقفنا المبدئي حول سوريا في غاية الوضوح. المحافظة على سيادة سوريا وسلامة أراضيها، على أن يقرر الشعب في سوريا مستقبله من دون تدخل أجنبي مدمر".

وأضاف أن "سوريا يجب ألا تصبح "ملاذا آمنا للإرهاب".