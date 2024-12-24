وذكر المصدر أن الجيش الإسرائيلي يفكر "في شن هجوم آخر، وهو الرابع من حيث العدد، ضد الحوثيين في اليمن".

وأضاف أن "القوات الجوية والجيش الإسرائيلي وجناح العمليات يعدون خططا أكثر عدوانية ويعملون أيضا على زيادة عدد الأهداف في جميع أنحاء اليمن".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لهيئة البث إن "الحوثيين قرروا زيادة هجماتهم ضد إسرائيل بشكل كبير، حتى أنهم أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية منذ نهاية الأسبوع.. ولذلك، يجب أن نواصل الهجوم هناك".