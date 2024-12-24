كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أن إسرائيل تدرس شن هجوم عدواني وواسع النطاق في اليمن.
وذكر المصدر أن الجيش الإسرائيلي يفكر "في شن هجوم آخر، وهو الرابع من حيث العدد، ضد الحوثيين في اليمن".
وأضاف أن "القوات الجوية والجيش الإسرائيلي وجناح العمليات يعدون خططا أكثر عدوانية ويعملون أيضا على زيادة عدد الأهداف في جميع أنحاء اليمن".
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لهيئة البث إن "الحوثيين قرروا زيادة هجماتهم ضد إسرائيل بشكل كبير، حتى أنهم أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية منذ نهاية الأسبوع.. ولذلك، يجب أن نواصل الهجوم هناك".
وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعضاء الكنيست، الإثنين، بأنه طلب من الجيش تدمير البنى التحتية التابعة للحوثيين.
وقال نتنياهو في الكنيست: "وجّهت قواتنا المسلحة بتدمير البنى التحتية للحوثيين".
وأضاف: "سنضرب بكامل قوتنا أي طرف يحاول إلحاق الضرر فينا".
وتابع: "سنواصل سحق قوى الشر بقوة ومهارة، حتى وإن استغرق الأمر وقتا".