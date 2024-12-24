وتعتبر هذه البلدة من أقدم المناطق التي حافظت على هذه اللغة، التي يتم نقلها من جيل إلى جيل بشكل شفهي، وقد أصبح الآن يوجد معهد لتعليم الآرامية في البلدة، تابع لجامعة دمشق، حيث يعكف المعهد على تقديم دورات لتعليم الكتابة والقراءة باللغة الآرامية منذ حوالي 15 عاماً.

ورغم الطابع الهادئ والطبيعة الجبلية القاسية للبلدة، إلا أن تاريخها حافل بالصعوبات. فقد كانت معلولا في وقت سابق ملاذا للعديد من الأشخاص الذين لجؤوا إليها بسبب الاضطهادات في العصور القديمة.

لكن البلدة عاشت ظروفا قاسية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في عام 2013 حين تعرضت للاحتلال من قبل مسلحين في ما عرف بـ"السبت الأسود"، حيث أجبر سكان البلدة على مغادرتها بالكامل.

ورغم استعادة البلدة لاحقا، إلا أن مشاعر التفاؤل لدى الأهالي تترافق مع شيء من التشاؤم، حيث يعبّر البعض عن "التفاؤل الحذر"، مشيرين إلى أن الوضع الحالي لا يتيح لهم التأكد مما قد يحدث في المستقبل.

وتظل بلدة معلولا، رغم تحدياتها، تمثل رمزا ثقافيا وتاريخيا، حيث تستمر في الحفاظ على إرثها اللغوي والديني الذي يعود إلى العصور المسيحية الأولى.