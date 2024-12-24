وقال مراسلنا إن حادث انفجار سيارة مفخخة وقع وسط مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وكشف تلفزيون سوريا أن الحادث خلف مقتل عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين جراء الانفجار الذي وقع قرب مبنى التجنيد.

وانتشرت مشاهد فيديو تظهر النيران مشتعلة في عدد من السيارات، حيث يقوم أفراد في زي عسكري بمحاولة إطفائها، كما سمع دوي إطلاق نار في موقع الانفجار.

وسيطرت الفصائل الموالية لتركيا على منبج بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية عقب وقف إطلاق نار برعاية الولايات المتحدة. وشهدت المدينة انتهاكات عديدة بحق سكانها.