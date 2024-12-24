وأشارت "نجمة داود الحمراء" إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن سقوط صواريخ أو إصابات مباشرة، لكن المسعفين قدموا العلاج لأكثر من 20 شخصا أصيبوا أثناء توجههم إلى الملاجئ، بالإضافة إلى عدد من حالات الهلع.

وأصيبت امرأة (60 عاما) بجروح خطيرة بعد أن تعرضت لإصابة في رأسها وهي مسرعة نحو منطقة محمية في تل أبيب، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وقال مسعف في نجمة داود الحمراء: "وجدنا امرأة تبلغ من العمر 60 عاما ملقاة على الأرض في منزلها فاقدة للوعي وتعاني من إصابة في الرأس، أوضح أفراد أسرتها أنها أصيبت أثناء توجهها إلى المنطقة المحمية، قدمنا لها علاجا طبيا منقذا للحياة ونقلناها بسيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث وصفت حالتها بالخطيرة والمستقرة".

وذكرت قناة "مكان" الإسرائيلية في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء "اضطر ملايين السكان في وسط إسرائيل إلى الدخول إلى الملاجئ والمناطق المحصنة بعد إطلاق صاروخ جديد نفذته جماعة الحوثي باتجاه إسرائيل".

وأضافت أن هذه المرة دوت صفارات الإنذار أيضا في العديد من المناطق الجنوبية.

وفجر الثلاثاء، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الاسرائيلي، وجاء تفعيل الانذارات خشية سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض".

ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان جماعة الحوثي، الإثنين، تنفيذ عمليتين عسكريتين على هدفين عسكريين إسرائيليين في منطقتي عسقلان ويافا.

ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مصور أن إسرائيل ستواصل التحرك ضد الحوثيين في اليمن، متهما إياها بتهديد الملاحة العالمية والنظام الدولي.